Filipinler'de Yanardağ Patladı, Alarm Düzeyi Yükseltildi
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Bölgedeki alarm düzeyi yükseltildi.
Filipinler’in Negros Adası’nda bulunan Kanlaon Yanardağı’nda büyük bir patlama meydana geldi. Bölgedeki alarm seviyesi 2’den 3’e yükseltildi.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 05.51'de faaliyete geçtiğini açıkladı. Açıklamada, ilk raporlara göre patlama sırasında yanardağdan 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü ifade edildi.
Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024'te de faaliyete geçti. Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesi, 2'den 3'e yükseltildi.
Kaynak: DHA