Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Tutukluluğuna İtiraz
İBB'ye 19 Mart'ta düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve 23 Mart'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasına itiraz edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye’sine (İBB) yönelik mali suçlar soruşturmasında flaş gelişme yaşandı.
19 Mart’ta düzenlenen İBB operasyonları kapsamında gözaltına alındıktan sonra, 23 Mart’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılarak yerine başkanvekili atanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmasına itiraz edildi.
Kaynak: Haber Merkezi