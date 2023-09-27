İmamoğlu haritayı paylaştı ve çağrı yaptı: İstanbul için korkutan uyarı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kuraklık haritasını paylaşarak İstanbul halkına çağrıda bulundu.

Son Güncelleme:
İmamoğlu haritayı paylaştı ve çağrı yaptı: İstanbul için korkutan uyarı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından (yeni adıyla X) kuraklığa dikkat çekti. “Bu bir tasarruf ve israfa son verme çağrısıdır” diyen İmamoğlu, Türkiye’nin kuraklık haritasını da paylaştı. Haritaya göre İstanbul’un büyük bir kısmı ‘olağanüstü kurak’ bölgede.

GÜNLÜK KULLANIM 3,5 MİLYON METREKÜP DÜZEYİNDE

“Elimizdeki veriye göre İstanbul en kurak dönemlerinden birini yaşarken su tüketimi de ne yazık ki rekor düzeyde” ifadesini kullanan İmamoğlu, günlük kullanımın 3,5 milyon metreküp düzeyinde olduğunu belirterek, Her bir vatandaşa sorumluluk düştüğünü vurguladı.

İmamoğlu haritayı paylaştı ve çağrı yaptı: İstanbul için korkutan uyarı! - Resim : 1

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İstanbul
Son Güncelleme:
İlhan Cihaner: CHP örgütleri, belediyelerin vesayeti altında İlhan Cihaner: CHP örgütleri, belediyelerin vesayeti altında
1 bardak içildiğinde vücutta toksin bırakmıyor! Canan Karatay'ın en sevdiği içecek 1 bardak içildiğinde vücutta toksin bırakmıyor! Canan Karatay'ın en sevdiği içecek
Özgür Çelik'in listesinden seçilen 10 delegeden Cemal Canpolat'a destek kararı Özgür Çelik'in listesinden seçilen 10 delegeden Cemal Canpolat'a destek kararı
Binlerce Yıllık Şifa Kaynağı: İbn-i Sina'nın Önerdiği 3 Baharat Binlerce Yıllık Şifa Kaynağı: İbn-i Sina'nın Önerdiği 3 Baharat
ÇOK OKUNANLAR
Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı
Gram altın fiyatında patlama yaşanacak: Uzman isim tarih verdi! Gram altın fiyatında patlama yaşanacak: Uzman isim tarih verdi!
Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu
Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar
Naci Görür, İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı: İşte kırılması beklenen faylar! Naci Görür, İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı: İşte kırılması beklenen faylar!