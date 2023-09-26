İlhan Cihaner: CHP örgütleri, belediyelerin vesayeti altında

CHP genel başkan adaylarından İlhan Cihaner, CHP Yozgat İl Başkanlığı'nın 38. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan İlhan Cihaner, 2024 yerel seçimlerinde işlerinin çok kolay olmayacağını söyledi.

'BU İNANILMAZ ANTİDEMORATİK BİR ŞEY'

"Boş hamaset ve umut pompalamaya gerek olmadığını" belirten Cihaner, şöyle devam etti:

"Son seçimlerde altı doldurulmamış umut pompalanmasının nasıl bir yılgınlığa, nasıl bir çöküntüye yol açtığını gördük. Dolayısıyla ayaklarımızın yere basması lazım. Tabii yerel seçimler demişken şu anda CHP örgütleri, belediyelerin vesayeti altında dersek yeridir. Örneğin, İstanbul'da herkes şu anda Erdoğan Toprak'la İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da onun etrafında kümelenenlerin ya da farklı belediye başkanlarının hangi aday üzerinde uzlaşacağına dair heyecanla haber bekliyor. Ya da Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı ile Yenimahalle Belediye Başkanı kimi destekliyor? Bu, inanılmaz antidemokratik bir şey. Bakmayın demokrasi bayramı falan denilmesine, demokrasi bayramı falan değil, demokrasi şenliği de değil."

'GENEL MERKEZ VE İBB ETRAFINDA KÜMELENENLER ARASINDA VESAYET SAVAŞI VAR'

Cihaner, partide şu anda bir vekalet savaşı verildiğini savunarak, "Adını koyalım, genel merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) etrafında kümelenen değişimciler arasında bir vekalet savaşı veriliyor. Vekalet savaşının aktörleri, belediyeler sonsuz mali olanaklarıyla, sonsuz kadro olarak ve biz de burada bir üçüncü yol açmaya, hatta ikinci yol açmaya çalışıyoruz. Çünkü ikisi birbirinin aynı. Seçimden üç gün öncesine kadar birlikteydiler. Eğer seçim kazanılsaydı değişim diye ortaya çıkan arkadaşlar inanın bana izlenen politikaların ne kadar dahiyane olduğunu savunacaklardı." diye konuştu.

BÜLBÜL: NE ZAMAN DEĞİŞİM RÜZGARI ESSE ÖNÜMÜZE DUVAR ÖRÜLÜYOR

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de "CHP'de itiraz kültürüyle değişim rüzgarları esmeye başladığı zaman ya önlerine duvar ördüklerini ya da demokrasinin kılıcını göstermeye kalktıklarını" ifade ederek, "CHP'nin altı okundan çıkan ruhu, laiklik, devrimci ruhu kimse engelleyemez. Kimse önüne geçemez. CHP değişimi mutlaka ve mutlaka gerçekleştirecektir" dedi.

İl Başkanlığı için Abdullah Yaşar ve Ahmet Peker'in aday olduğu, divan başkanlığını CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yaptığı kongreye CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de katıldı.

Mevcut Başkan Abdullah Yaşar 136 oy alarak yeniden CHP Yozgat İl Başkanı oldu. Diğer aday Ahmet Peker’in ise 95 oy aldığı kongrede, 2 oy da geçersiz sayıldı. İl Başkanı Yaşar, delege ve tüm katılımcılara teşekkür etti.