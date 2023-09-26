Kılıçdaroğlu: İstanbul il başkanlığına aday iki isme eşit mesafedeyim

CHP'nin mevcut parti meclisi (PM) son kez toplandı. Toplantıda büyük kurultay için 4-5 Kasım, tüzük kurultayı için 25- 26 Kasım tarihleri belirlendi. Kongreden sonra belirlenecek yeni parti yönetiminin tüzük kurultay tarihini değiştirebileceği ifade edildi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 buçuk saat süren parti meclisi toplantısının başlangıcında kısa bir konuşma yaptı ve parti içi tartışmaların görünür olmasına dair eleştirilerini iletti. Başta İzmir il kongresi olmak üzere il kongrelerinde çıkan arbedelerin tasvip edilemez olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, PM üyelerine “parti içi tartışmalara gömülmüş bir görüntü vermeyin” mesajını verdi.

Parti meclisinde dile getirilen başlıca konu devam eden il kongreleri ve bu kongrelere müdahale edildiği iddiasıydı. Değişim talep eden PM üyeleri, genel merkez yöneticilerinin kongrelere müdahale ettiğini belirtirken, diğer isimler de başta İstanbul olmak üzere belediyelerin de benzer bir müdahalede bulunduğunu söyledi.

‘İSTANBUL YARIŞINDA İKİ ADAYA DA EŞİT MESAFEDEYİM’

Kılıçdaroğlu’nun İstanbul il başkanlığı yarışında nerede durduğu da PM toplantısında konuşuldu. Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan eden iki isim Cemal Canpolat ve Özgür Çelik’e eşit mesafede durduğunu söyledi ve “Her iki adayla da aynı yerde fotoğraf çektirdim ve aynı içerikte tweet atmalarını rica ettim” dedi.

Parti Meclisi toplantısında bazı isimlerin disipline sevk edilmesinin talep edileceğine dair kulis bilgileri kısmen doğru çıktı. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un Ankara İl Kongresinde sarf ettiği, "Değişim diye yola çıkan Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan ve Engin Özkoç gibi adamlara bu partide bir daha siyaset yaptırmamamız lazım" sözleri sebebiyle disipline sevkinin isteneceği iddia edilmişti. Ancak bu yönde bir talep gelmedi.

KILIÇDAROĞLU: AFYON KONGRESİNDE YAŞANANLARDAN BEN DE RAHATASIZIM

Öte yandan CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal arasında Afyon il kongresinde yaşanan tartışma sebebiyle Kökbelirtmesinin ardından Köksal’ın disipline sevk talebi gündeme alınmadı ve herhangi bir oylama yapılmadı.

sal’ın disipline sevki talep edildi. Kastamonu Milletvekili ve PM üyesi Hasan Baltacı, Köksal’ı sert bir dille eleştirirken Kılıçdaroğlu’nun, “Afyon’daki olaylardan ben de çok rahatsız oldum ama bunu bugün burada konuşmayalım” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun fikrini bu yönde

DEĞİŞİMCİLER RAHATSIZ: TAHRİK EDİCİ, KIRICI SÖYLEMLER SON BULMALI

Devam eden il kongrelerine dönük ‘değişimciler’ ve ‘genel merkezcilerin’ yürüttüğü çalışmaların gündeme geldiği toplantıda değişim talebiyle öne çıkan isimler, kendilerine yönelik tahrik edici, kırıcı ifadelere son verilmesini istedi. Değişim talep eden PM üyeleri kurultay sürecinde kendilerini hedef alan söylemlerin partiye zarar verdiğini belirterek herkesin sorumlu davranması gerektiğini söyledi.

Toplantıda söz alan tüm PM üyeleri yaşanan tartışmaların partiyi yıprattığı konusunda hemfikirdi. ‘Değişimciler’ de ‘genel merkezciler’ de kurultay sürecinde sorumlu davranılması konusunda fikir beyan etti.