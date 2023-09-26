Özgür Çelik'in listesinden seçilen 10 delegeden Cemal Canpolat'a destek kararı

İl başkanlığına aday olan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in listesinden delege olan 10 isim Cemal Canpolat'a destek vereceklerini açıkladı.

Özgür Çelik'in listesinden seçilen 10 delegeden Cemal Canpolat'a destek kararı

CHP İstanbul İl Başkan adayı olan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in listesinden seçilen 10 delege, diğer aday Cemal Canpolat'ı destekleme kararı aldı.

Gökmen Güneş, Ekrem Değirmenci, Gülali Şat, Mahir Sürensoy, Şükriye Aydın, Azelya Özdağ Keser, Ladise Has, Ahmet Bora, Ali Aktaş ve Savaş Gül yazılı açıklama yaptı.

İlçe kongresinde Özgür Çelik'i desteklediklerini hatırlatan delegeler, "Bizler, Bahçelievler'de bir yerel seçim başarısı sağlamak için ortak akıl ile bir ve bütün bir anlayışı ilçemizde hakim kılmıştık. Sosyal demokrasiyi kendine rehber edinmiş CHP'nin İstanbul İl Başkanı da bu şekilde belirlenmelidir. Fakat görüyoruz ki, ilçemizde bu bakış açısıyla seçtiğimiz ilçe başkanı bu süreçleri önemsememekte ve ilgili kurulları değersizleştirmektedir. Çok değil, bundan birkaç hafta önce Bahçelievler'e çizilen rota bugün hangi neden, hangi yöntem ve kimlerin kararıyla İstanbul'a çevrilmiştir. Zira bu kararın içerisinde Bahçelievler'in bileşenleri yoktur. Kendi ilçesinde mutabakatı aramayan bir adayın, önümüzdeki yerel seçim sürecinde İstanbul'da mutabakata dayalı bir yönetim anlayışı sergileyeceğini düşünmüyoruz" dediler.

Özgür Çelik'e ilçe başkanlığından istifa çağrı yapan delegeleri açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değişim adına tavır koyan ancak anlayış olarak bunu henüz ilçesinde bile uygulamayanların da kendi zihinlerini değiştirmeye başlamaya davet ediyoruz. Biz Bahçelievler'de yerel seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Bu inanç ile partimize hizmet ediyoruz ve edeceğiz. İl Başkanlığı'na aday olduğunu ilan eden İlçe Başkanımız Özgür Çelik'in de bu hedefe uygun davranarak Bahçelievler örgütünün önünü açması ve adaylık sürecini ilçe başkanı sıfatıyla yönetmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Değişime Bahçelievler'den başlamanın tam zamanı! Bizler Bahçelievler il delegeleri olarak 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Sayın Cemal Canpolat'ı desteklediğimizi tüm parti ve İstanbul kamuoyuna ilan ediyoruz."

BAHÇELİEVLER ÖRGÜTÜNÜN 21 İL DELEGESİ BULUNUYOR

Bahçelievler İlçe Kongresi'nde 21 kişi il delegesi seçilmişti. Delegelerin Özgür Çelik'i desteklemesi bekleniyordu.

Partide değişim çağrıları yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da destek veren Özgür Çelik, adaylığıyla ilgili olarak "Çok yazılıp çiziliyor sosyal medyada, 'Kimin adayı Özgür Çelik' diye. İlçe başkanlarımızın, il delegelerimizin, kadın kollarımızın, gençlik örgütümüzün, örgütümüzün adayıyım. 'Gezi'ye özgürlük' diyenlerin adayıyım, Berkin'imize, Ali İsmail'e adalet diyenlerin adayıyım. Baskıcı, otoriter iktidardan bunalmış, yeni, özgür bir hayat isteyenlerin adayıyım. Büyükşehir Belediye Başkanımızın adil, yeşil, yaratıcı İstanbul yürüyüşüne omuz vermek için adayım. 43 senedir iktidar olamamış partimizin makus tarihini kırarak çıkacağı yolda bir nefer olmak için adayım" demişti.

Etiketler
CHP
Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor? Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor?
Sivas'ta bir ilk! 120 dönümlük arazide ilk kez ekti, 15 tonluk ürün aldı... Herkese öneriyor Sivas'ta bir ilk! 120 dönümlük arazide ilk kez ekti, 15 tonluk ürün aldı... Herkese öneriyor
Adalet Bakanı Tunç'tan AİHM'nin "ByLock" kararına tepki: Yetkisini aştı Adalet Bakanı Tunç'tan AİHM'nin "ByLock" kararına tepki: Yetkisini aştı
İlhan Cihaner: CHP örgütleri, belediyelerin vesayeti altında İlhan Cihaner: CHP örgütleri, belediyelerin vesayeti altında
ÇOK OKUNANLAR
Ruh eşi olan burçlar belli oldu! İşte en uyumlu ve en uyumsuz burçlar Ruh eşi olan burçlar belli oldu
Kulüp dizisi karakterlerinin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı: Hikâyeyi anlatan Rana, senarist kadrosundaymış... Kulüp dizisi karakterlerinin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı
Dolar/TL'de 10 ay sonra ilk, kritik eşik aşıldı! Dolar/TL'de 10 ay sonra ilk, kritik eşik aşıldı!
Kuyumcu esnafından yıl sonu için altın fiyatları tahmini: Bu rakamları göremeyebiliriz! Kuyumcu esnafından yıl sonu için altın fiyatları tahmini
Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın kehanetleri gündem oldu: "Çok bomba haberler duyacağız" Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın kehanetleri sosyal medyada gündem oldu