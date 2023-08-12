İmamoğlu "20 yılın ihanet tablosu" dedi: Bir milyon metreküp hafriyatın parası kimin cebine gitti?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Haramidere'de dört yıl içerisinde gerçekleşen, devam eden ve planlanan projeleri paylaştı. "Yeni Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar" sürecindeki projelerin de anlatıldığı buluşmada Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 30 mahalle muhtarı, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ilçe sakinleri yerlerini aldı.

"SON 15-20 YILIN İHANET TABLOSU"

“Yukarıda Esenyurt Belediyesi'ne ait bir halı sahanın altına bir milyon metreküp hafriyat yığmışlar. Üstünü de göz boyamak için çok az bir paraya halı saha yapıp Esenyurt Belediyesi'ne sözüm ona spor sahası yapmışlar. Bu neyin hafriyatı? Şuradaki binaların hafriyatının döküldüğü yerler. Bedava mı döküldü? Hayır. Çok büyük paralara döküldü. Kimin cebine gitti? İşte bunların hepsi araştırılmalı. Şimdi o toprağı tekrar oradan kaldırıp yol yapmak, dere geçirmek zorunda kalıyoruz çünkü su basıyor buraları. Yapmazsak insanlar ölecek. İşte bu sadece son 15-20 yılın ihanet tablosu.

"BU PARALAR BİRİLERİNİN CEBİNE GİREN PARALAR"

Bu paralar birilerinin cebine giren paralar. Birilerinin cebinden çıkan paralar. Şu anda sizin için yaptığımız bu harcamalar bakın, 7-8-10 milyar lira dediğimiz o paralar sizin cebinizden çıkıyor. Bizim cebimizden çıkıyor. Bizim paramız onlar. Güzel çocukların cebinden çıkıyor, onları borçlandırıyor. Milletin parasını çarçur edene, milletin parasını pul edene, milletin parasını kendi parası zannedenlere bu milletin tahammülü olmayacak. O yöneticilere ne Esenyurt'ta, ne İstanbul'da, ne de başka bir yerde sizler asla geçit vermeyeceksiniz.

Bakın devletin hiçbir kurumunun, hiçbir finans kurumunun bankasının, İller Bankası'nın dört yılda bir kuruş lirası ne bize nasip olmuştur, ne Esenyurt Belediyesi'ne. Bu partizanca bir tutumdur. Milletin parasıyla, ayrımcılık yapmak ne ahlaka, ne inancımıza sığmaz. Biz yine de özenle, saygıyla işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hızla başladığımız işleri bitireceğiz. İnşallah çok güzel bir manzarayla dönem sonuna geldiğimizde şu bölgede hayatı değiştirmenin keyfini hep birlikte yaşayacağız.”