Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kaldığı sürece dönmeyeceğim

CHP’nin hakkında kesin ihraç cezası verdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Genel Başkan ve ekibi değişmediği müddetçe bu parti yola girmez" dedi.

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Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kaldığı sürece dönmeyeceğim

CHP’nin hakkında kesin ihraç cezası verdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CNN Türk'te CHP ve ihracına dair açıklamalarda bulunan Özcan, kesin ihraç cezasıyla ilgili Mahkemeye müracaat edeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nu eleştiren Özcan, "Geri dönsem bile sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kaldığı sürece aday aday olmayacağım. Velev ki beni haklı buldu mahkeme ihraç kararını ortadan kaldıracak ben CHP'ye döneceğim. Sayın Kılıçdaroğlu görevde olduğu sürece aday adayı olmayacağımı ifade ettim" diye konuştu.

CHP tabanıyla hiçbir sorunu olmadığını ancak yönetimle sorunu olduğunu ifade eden Özcan, "CHP'ye oy veren seçmenlerin benim itirazlarımın haklı olduğunu söylüyor. CHP'ye çok emek vermiş bir insanım. 22 yaşında CHP'ye üye oldum. Kurumsal olarak CHP yönetimi benim hakkımda yanlış karar verdi CHP tabanıyla alakası yok. CHP yönetimiyle sorunum olduğunu söylüyorum. Baykal'ın zamanındaki CHP ile Kılıçdaroğlu CHP arasında ne kadar fark var. CHP çizgisinin Atatürk ilkelerine döneceğine inanmıyorum. Genel Başkan ve ekibi değişmediği müddetçe bu parti yola girmez" diye konuştu.

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