Erdoğan: Köken ve mezhep temelli fitne girişimlerine prim vermedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 752. Anma Yılı Etkinliği'ne video mesaj gönderdi.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin mesajlarının yollarını aydınlatmayı sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarınlarımız adına verdiğimiz bu mücadeledeki azığımız Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten mesajlarıdır" diye konuştu.

"Tarihimizin en kritik seçimlerinden birini kardeşliğimize yakışır bir şekilde demokrasi şöleni içinde gerçekleştirdik. Bu kritik süreçte, basiret ve ferasetle hareket ederek köken ve mezhep temelli fitne girişimlerine prim vermedik" diyen Erdoğan, şunları söyledi.

'HACI BEKTAŞ-I VELİ'NİN ÇAĞRSINDAKİ HİKMETİNİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE GÖRDÜK'

"Değerli Hacı Bektaş dostları, sevgili canlar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ebediyete irtihalinin 752. yıl dönümünde gönül sultanımız, pirimiz, irfan pınarımız, Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle yüzlerce yıldır Anadolu topraklarını aşkla, ilimle, sevgiyle, hikmetle, ilmek ilmek dokuyan Hak aşıklarına Allah'tan rahmet diliyorum.

O Hak aşıkları ki geride bıraktıkları eserleri ve çağları aşan tavsiyeleriyle yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyorlar. Yaşadığımız her hadisede peygamberlerin varisleri olan ilim ve irfan erbabının hayatımızdaki yerini daha iyi idrak ediyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin, 'Gelin canlar bir olalım' çağrısındaki hikmeti 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük.

50 bin insanımızın hayatını kaybettiği, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrasında 85 milyon olarak afetzedelerimizin imdadına koştuk. Devlet millet el ele gönül gönüle vererek yaralarımızı sarmanın, depremin izlerini silmenin çabası içinde olduk."

'SANDIKLAR KAPANDIKTAN SONRA SEÇİM ATMOSFERİNİ GERİDE BIRAKTIK'

"Depremden sadece 3 ay sonra tarihimizin en kritik seçimlerinden birini kardeşliğimize yakışır bir şekilde demokrasi şöleni içinde gerçekleştirdik. Bu kritik süreçte, basiret ve ferasetle hareket ederek köken ve mezhep temelli fitne girişimlerine prim vermedik. Sandıklar kapandıktan sonra ise seçim atmosferini geride bırakarak hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başladık. Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizin asrı yapmak için seferber olmuş durumdayız."

'MÜCADELEMİZDEKİ AZIĞIMIZ HACI BEKTAŞ-I VELİ'NİN MESAJLARIDIR'

"Çeşitli zorluklarla karşılaşsak da büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda Allah'a hamdolsun emin adımlarla yürüyoruz. Yarınlarımız adına verdiğimiz bu mücadeledeki azığımız Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten mesajlarıdır. 72 millete bir nazarla bakmamızı tavsiye eden bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu duygularla bir kez daha Hakk'a yürüyüşünün 752. seneidevriyesinde Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'ni tazimle yad ediyorum. Hacı Bektaş-ı Veli'nin manevi mirasına sahip çıkan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum."