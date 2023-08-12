Fenerbahçe: Cengiz Ünder transferi için prensipte anlaştık

Fenerbahçe, transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanan Cengiz Ünder'in bu gece İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe: Cengiz Ünder transferi için prensipte anlaştık

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için kulübü Olimpik Marsilya ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Ünder'in transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için bu gece İstanbul'a geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir" denildi.

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