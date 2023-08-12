Çeşme'de halktan "beach club" isyanı: Denizler halkındır

Kamunun anayasal hakkı olan kıyıların işletmeler tarafından işletilmesine karşı ilk defa Çeşme’de başlayan protesto büyümeye başladı.

Çeşme Azmak Koyu'nda yapılan protestoya çok sayıda kişi katıldı. Toplanan kalabalık "denizler halkındır sahiller halkındır" diye sloganlar attı.

Toplantıda bir konuşma yapan Çeşme Çevre Platformu üye isteği başkanı Dr. Ahmet Güler sahillerin ve denizin anayasanın 46. maddesine göre halka açık olduğunu kimsenin sahilleri halka kapatıp yasaklayamayacağını, plajlara girişlerde zorbalıkla para alamayacağını, sahilleri halka kapatamayacaklarının kanuni bir hak olduğunu belirtti.

Güler, Anayasanın 56. maddesine göre halkın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı olduğunu ve halkın sağlıklı çevre için müdahale etme hakkının da bulunduğunu belirterek ne yazık ki bu anayasa tarafından belirlenmiş kanuni hakların bir takım haydutlar tarafından gasp edildiğini, kanunları uygulaması gereken resmi makamlar ve yerel yönetimlerin bu konuda işletmelerin tarafını tuttuğunu ve halkın girişinin engellenmesine müdahale etmediklerini söyledi.

Çevrecilerin avukatı Seher Gacar bohem isimli bir beach kulübün doğayı tahrip ederek, dere yatağını değiştirerek, bitki ve artışları keserek kısmen devletin arasına da el koyarak sahilleri ele geçirdiğini, bu işletmeye karşı iki defa dava kazandıklarını ve mahkemenin burayı kapatma kararı verdiğini ancak Çeşme belediyesinin bu kararı iki yıldır uygulamadığını vurguladı.