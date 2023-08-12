Ankara Valiliği’nden “aşırı sıcak hava” uyarısı

Ankara Valiliği, yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üstünde seyredeceğini belirterek vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

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Ankara Valiliği’nden “aşırı sıcak hava” uyarısı

Ankara Valiliği, yeni haftayla birlikte yeniden ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı Ankaralı yurttaşları uyardı.

Valiliğin açıklamasında yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği belirtilirken özellikle yaşlıların ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbirli olmaları istendi. Ankara’da sıcaklıkların yeni haftayla beraber 38 dereceye yükselmesi bekleniyor.

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