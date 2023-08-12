Memur ve emekli maaşı zamları için Bakan tarih verdi

Memur ve memur emeklilerin iki yılı kapsayan zammı için süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, AK Parti Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.