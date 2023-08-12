Malatya'da saatler içinde üç deprem

AFAD, saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu depremin ardından saat 16.40'da 4.5 büyüklüğünde, saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde depremler gerçekleşti.

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Malatya'da saatler içinde üç deprem

Malatya’da bir dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.8, 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde 3 deprem oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 16.39’da merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Bu depremden bir dakika sonra, yine aynı bölge, bu kez 4.5 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sallandı.

Yeşilyurt’ta saat 18.18’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

İlk depremin derinliği 6,35, ikinci depremin derinliği 7, üçüncü depremin derinliği ise 9.1 kilometre olarak ölçüldü.

Malatya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya, önceki akşam da 5.3 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

"OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8, saat 16.40'ta 4,5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."

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Deprem Malatya
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