AYM üyesi İrfan Fidan'dan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay'a dava

Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaptığı dönemde, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'la yaptığı görüşmeleri haberleştiren gazeteci Furkan Karabay'a dava açıldı. Açılan davanın iddianamesiyle, Fidan'ın şikayet dilekçesinin bazı bölümlerinin birebir aynı olması dikkat çekti.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, gazeteci Karabay, Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen suikast zanlısı Bozkır'ın ifadelerini haberleştirmiş ve "İrfan Fidan, 2014'te Nuri Gökhan Bozkır'la görüştü" demişti. Karabay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Bozkır'ın ifadesinde yer alan "Mustafa Çalışkan ve İrfan Fidan'la görüştüm. MİT tırları ve Hablemitoğlu suikastıyla ilgili bilgiler verdim" sözlerini de paylaşmış ve Fidan'ın yaptığı görüşmede aldığı ifadeleri resmiyete dökmediğini öne sürmüştü.

‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN VAZGEÇMEYEN BİR YARGI MENSUBU’

Karabay'ın paylaşımları hakkında, Anayasa Mahkemesi üyesi Fidan, avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu. Avukat Taner Demir, müvekkilinin “hukukun üstünlüğünden vazgeçmeyen bir yargı mensubu olduğunu” belirterek başladığı dilekçesinde, Fidan'ın görev yaptığı soruşturmaları şu ifadelerle anlattı:

“TMK’nın 10. maddesi ile görevli ve yetkili olarak atandığı 2012 yılından itibaren diğer görevlerinin yanında Selam-Tevhit kumpas, MİT tırlarının durdurulması, 17-25 Aralık kumpas gibi ülke gündemindeki soruşturmaları yürütmüştür. Bununla birlikte Hrant Dink’in katledilmesi, Tahşiye kumpas, Poyrazköy kumpas, Fenerbahçe’ye kumpas soruşturmaları da görev yaptığı dönemde yürütülen belli başlı soruşturmalar arasındadır.”

Dilekçede gazeteci Karabay'ın, 'kamu görevlisine hakaret', 'iftira', 'kamu görevlisini terör örgütlerine hedef gösterme' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

DİLEKÇE SAVCILIĞA ‘İLHAM’ VERDİ

Fidan'ın avukatı aracılığıyla 16 Ocak'ta yaptığı şikayetin ardından soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı Aykut Cihangir tarafından 30 Temmuz'da hazırlanan iddianamede, Karabay'ın 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçunu işlediği ileri sürüldü. Savcılık, Karabay'ın 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede, savcılığın Fidan'ın avukatı Taner Demir'in dilekçesinden bir bölümü olduğu gibi kullanması da dikkat çekti. Savcılığın iddianamesinde 'Somut olayda' diyerek başlayan bölümde, tıpkı avukat Demir'in dilekçesinde olduğu gibi Fidan'ın görev aldığı soruşturmalar sıralandı ve şu ifadelere yer verildi:

"Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan ve yürüttüğü Selam-Tevhit kumpas, MİT tırlarının durdurulması Tahşiye kumpas, Poyrazköy kumpas, Fenerbahçe'ye kumpas gibi önemli soruşturmalarla PKK, DAEŞ, FETÖ/PDY gibi silahlı terör örgütleri ile mücadele etmiş olan İrfan Fidan'ı hedef göstererek..."