İlk Türk Oldu: Melike Şahin Grammy Listesinde

Şarkılarıyla beğeni kazanan şarkıcı Melike Şahin, "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer aldı. Şahin bu başarıya imza atmış ilk Türk sanatçı oldu.

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İlk Türk Oldu: Melike Şahin Grammy Listesinde

Müzik dünyasında iyi bir çıkış yakalayan ve şarkılarıyla beğeni kazanan şarkıcı Melike Şahin, "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı oldu.

İlk Türk Oldu: Melike Şahin Grammy Listesinde - Resim : 1

Grammy editörleri tarafından titizlikle hazırlanan platformda, Şahin müzik kültürünü global bir izleyici kitlesine tanıtıyor.

İlk Türk Oldu: Melike Şahin Grammy Listesinde - Resim : 2

Global Spin serisi, Coldplay ile de sahne alan Elyanna gibi yıldızların yanı sıra Fransız sanatçı GIMS gibi uluslararası üne sahip isimleri de ağırladı.

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Kaynak: AA

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