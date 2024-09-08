Melike Şahin'den Narin Tepkisi... Gözyaşlarını Tutamadı, 'Ağlama' Diye Bağıran Seyirciye Tepki Gösterdi

Diyarbakır'da Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinin deresinde cansız bedeni bulunan Narin Güran olayında Melike Şahin, sahnede gözyaşlarını tutamadı. Harbiye Açıkhava konserinde Narin'i anıp gözyaşlarına boğulan Şahin'e erkek bir seyirciden "ağlama" tepkisi geldi.

Şahin, Narin Güran’la ilgili duygularını kelimelere dökmekte zorlandı. Bu anlarda gözyaşlarına hakim olamayan ünlü şarkıcı Melike Şahin, kendisine “Ağlama” diye bağıran seyirciye tepki gösterdi.

'SANA SORMAYACAĞIM'

Seyircisine Şahin, "Sana sormayacağım ağlayıp ağlamayacağımı" diyerek cevap verdi ve ekledi: "Kimseye sormayacağım çünkü üzgünüm ve öfkeliyim. Bir çocuğa bunu yaptıkları için öfkeliyim. Modunuzu düşürmek istemiyorum çünkü biraz bunlara ara vermek için geçirdiğimiz bir saat ama bunu yapanların da, bunu görüp sessiz kalanların da, bu dünyada da diğerinde de şimdi içimin yandığının 100 katı kadar yanmasını ümit ediyorum."