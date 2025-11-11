İliç Maden Faciası Davasında Ara Karar! Bilirkişi Raporuna İlişkin Savunma İstendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, taraf avukatları, müştekiler ve ölen işçilerin yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A. ve Funda A. ile tutuklu sanıklar Iaın Ronald Guılle, Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmaya firari sanıklar, John H, Kenan Ö, Luis Q, Vınh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. ise gelmedi. Mahkeme heyeti, hazırlanıp dava dosyasına giren 508 sayfalık yeni bilirkişi raporundaki iddialarla ilgili taraflardan savunmalarını istedi. Tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, tercüman yardımıyla yaptığı savunmada, hazırlanan raporu yeterince inceleme fırsatı bulamadığını belirterek, ek süre talep etti.

'GÜNAH KEÇİSİ OLARAK SEÇİLDİM'

Bilirkişi raporunda, kazanın oluş sebebiyle ilgili güçlü bir nedenin gösterilmediğini iddia eden Iaın Ronald Guılle "Kimin sorumlu olduğu belirlenemeden bu kadar süredir tutukluyum. Ben bu davada günah keçisi olarak seçildiğimi düşünüyorum. Yaşım ve sağlık sorunlarım nedeniyle tutukluluk süremi göz önüne alarak tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Diğer sanıklar da bilirkişi raporunu yeterince inceleyemediklerini belirterek, rapor hakkında detaylı savunma yapabilmeleri için ek süre, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların bilirkişi raporu hakkında savunma yapabilmeleri için ek süre verilmesini talep etti. Ayrıca sanıklar yönünden Iaın Ronald Guılle, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep eden savcı, Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi, müşteki yakınları ve avukatları ise sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi yönünde talepte bulundu.

ARA KARAR

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıklardan Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç’ın adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme de bu talebi kabul ederek 2 sanığın tahliyesine, diğer 3 sanığın ise tutukluluk hâllerinin devamına hükmetti. Duruşma, yeni savunmaların alınması için 6 Ocak 2026’ya ertelendi.

NE OLMUŞTU?

13 Şubat 2024’te Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. 69 sayfalık iddianamede 43 sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, madenin Kanadalı yöneticisi ve bazı sanıklar hakkında 'çevreyi taksirle kirletmek' suçlamasıyla da ceza talep ediliyor.

