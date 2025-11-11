Aziz İhsan Aktaş İddianamesi Kabul Edildi! 12 İsim Hakkında Flaş Karar

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına ilişkin 578 sayfalık iddianameyi kabul etti. Mahkeme, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tahliyesine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında hazırlanan 578 sayfalık iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tensip zaptını düzenleyerek davanın ilk duruşmasının 27 Ocak–20 Şubat 2026 tarihleri arasında, Silivri Marmara Cezaevi duruşma salonunda yapılacağını bildirdi.

AHMET ÖZER'E TAHLİYE

Tensip kararıyla birlikte mahkeme, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tahliyesine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da tutuklandığı dosyada, örgüt kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama gibi 14 ayrı suçlama yer aldı.

Soruşturmada 40’ı tutuklu toplam 200 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, Aziz İhsan Aktaş için 9 ayrı suçtan 704 yıla kadar, Rıza Akpolat için ise 415 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin sonunda, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında rüşvet almak suçlamasından kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

Kaynak: ANKA

