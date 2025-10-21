Aziz İhsan Aktaş Soruşturması Genişliyor: Kütahya ve Isparta Belediyelerinde İnceleme Başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında Kütahya ve Isparta belediyelerinin aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili savcılıklara talimat gönderdi.

Son Güncelleme:
Aziz İhsan Aktaş Soruşturması Genişliyor: Kütahya ve Isparta Belediyelerinde İnceleme Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması 2 yeni belediyeyi daha kapsayacak şekilde genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Kütahya ve AKP’li Isparta belediyelerinin aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat gönderdi. Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne’ yönelik yürütülen 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için talimat yazılmıştır. Soruşturma genişletilerek devam etmektedir."

HANGİ BELEDİYELER YER ALIYOR?

Daha önce Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Ceyhan ve Seyhan belediyeleriyle ilgili yolsuzluk, ihaleye fesat ve rüşvet iddialarını içeren kapsamlı bir iddianame hazırlanmıştı. Soruşturma dosyasında, örgüt lideri olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş ve birlikte hareket ettiği isimlerin, belediyeler üzerinden yüksek tutarlı araç kiralama, temizlik ve hizmet ihalelerini kontrol altına aldığı öne sürülüyor. Savcılık, Aktaş’a bağlı onlarca şirketin, farklı belediyelerden alınan ihalelerde sahte belgelerle maliyetleri manipüle ettiği ve kamu zararına yol açtığı iddialarını mercek altına aldı.

Soruşturma Bitti! İşte CHP’li Başkanlara İstenen CezalarSoruşturma Bitti! İşte CHP’li Başkanlara İstenen CezalarGüncel

Aziz İhsan Aktaş Soruşturmasında Kritik Gelişme!Aziz İhsan Aktaş Soruşturmasında Kritik Gelişme!Güncel

Aziz İhsan Aktaş'ın Tüm Şirketlerine Kayyım AtandıAziz İhsan Aktaş'ın Tüm Şirketlerine Kayyım AtandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Isparta Kütahya Operasyon
Son Güncelleme:
Kanlı Sınır! Arazi Kavgasında Yine Silahlar Çekildi Kanlı Sınır! Arazi Kavgasında Yine Silahlar Çekildi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kan Donduran Olay! Daha 3 Yaşında... Baba, Dehşeti Çocuğu Ağlayınca Fark Etti: 'Bir Daha Kreşe Göndermeyeceğim!' Baba, Dehşeti Çocuğu Ağlayınca Fark Etti: 'Bir Daha Kreşe Göndermeyeceğim!'
ÇOK OKUNANLAR
İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar
Paribu, Papara, Binance TR, Nesine... Dev Operasyonda Çok Sayıda Gözaltı Var Paribu, Papara, Binance TR, Nesine'ye Operasyon
Bakan Tunç Duyurdu: CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma! CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma!
Ali Yerlikaya Duyurdu: 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var
Altında Sıcak Saatler… Rekorun Ardından Sürpriz Çekilme Altında Sıcak Saatler… Rekorun Ardından Sürpriz Çekilme