Aziz İhsan Aktaş Soruşturması Genişliyor: Kütahya ve Isparta Belediyelerinde İnceleme Başladı

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması 2 yeni belediyeyi daha kapsayacak şekilde genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Kütahya ve AKP’li Isparta belediyelerinin aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat gönderdi. Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne’ yönelik yürütülen 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için talimat yazılmıştır. Soruşturma genişletilerek devam etmektedir."

HANGİ BELEDİYELER YER ALIYOR?

Daha önce Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Ceyhan ve Seyhan belediyeleriyle ilgili yolsuzluk, ihaleye fesat ve rüşvet iddialarını içeren kapsamlı bir iddianame hazırlanmıştı. Soruşturma dosyasında, örgüt lideri olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş ve birlikte hareket ettiği isimlerin, belediyeler üzerinden yüksek tutarlı araç kiralama, temizlik ve hizmet ihalelerini kontrol altına aldığı öne sürülüyor. Savcılık, Aktaş’a bağlı onlarca şirketin, farklı belediyelerden alınan ihalelerde sahte belgelerle maliyetleri manipüle ettiği ve kamu zararına yol açtığı iddialarını mercek altına aldı.

