İzmir'de Üzücü Manzara... Balıkçı Ağına Takılan Yunus, Karaya Vurdu
İzmir'de balıkçı ağlarına takıldığı değerlendirilen yunus, Karaburun ilçesi açıklarında karaya vurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İzmir'de Aslan Kayası mevkisinde gezintiye çıkan vatandaşlar, karaya vuran yunusu fark ederek kurtarmaya çalıştı.
Kuyruğuna balıkçı ağları takıldığı tespit edilen yunusun ölü olduğu anlaşıldı. Vatandaşlar, yaklaşık 2 metre boyunda olan yunusun taşınması için durumu deniz polisine bildirdi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: