İzmir'de Üzücü Manzara... Balıkçı Ağına Takılan Yunus, Karaya Vurdu

İzmir'de Aslan Kayası mevkisinde gezintiye çıkan vatandaşlar, karaya vuran yunusu fark ederek kurtarmaya çalıştı.

Kuyruğuna balıkçı ağları takıldığı tespit edilen yunusun ölü olduğu anlaşıldı. Vatandaşlar, yaklaşık 2 metre boyunda olan yunusun taşınması için durumu deniz polisine bildirdi.

Kaynak: AA