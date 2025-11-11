İzmir'de Üzücü Manzara... Balıkçı Ağına Takılan Yunus, Karaya Vurdu

İzmir'de balıkçı ağlarına takıldığı değerlendirilen yunus, Karaburun ilçesi açıklarında karaya vurdu.

Son Güncelleme:
İzmir'de Aslan Kayası mevkisinde gezintiye çıkan vatandaşlar, karaya vuran yunusu fark ederek kurtarmaya çalıştı.

İzmir'de Üzücü Manzara... Balıkçı Ağına Takılan Yunus, Karaya Vurdu - Resim : 1

Kuyruğuna balıkçı ağları takıldığı tespit edilen yunusun ölü olduğu anlaşıldı. Vatandaşlar, yaklaşık 2 metre boyunda olan yunusun taşınması için durumu deniz polisine bildirdi.

Kaynak: AA

İzmir
Son Güncelleme:
