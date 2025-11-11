RTÜK'ten Uyarı... Askeri Uçak Kazası Haberlerine Dikkat!

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askerîi kargo uçağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemeli" uyarısında bulundu. Daniş, kaza görüntülerinin yayınlanmaması gerektiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’ye gelmek üzere havalanan bir askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, enkaza ulaşma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) dikkat çekici bir uyarı geldi.

TOPLUMSAL HASSASİYET ÇAĞRISI

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in açıklaması şöyle: "Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bildirilmiş olup, olayla ilgili resmi soruşturma sürmektedir. Tüm medya kuruluşlarımıza resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir RTÜK olarak, kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemeler titizlikle yürütülecektir."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MSB RTÜK
