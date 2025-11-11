Kocaeli'de 6 Kişiye Mezar Olan Fabrika Yangınında Flaş Gelişme: 5 Kişi Daha Açığa Alındı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin Dilovası Belediyesi tarafından, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan açığa alındı.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin açığa alınanaların sayısı 11'e yükseldi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: DHA