Otizmli Öğrenciyi Merdivenden İten Müdür Hakkında Karar Çıktı
Manisa'da otizmli bir öğrenciyi merdivenlerden ittiği görüntüleri büyük tepki çeken okul müdürü Bekir G. tutuklandı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U’yu merdivenlerden iten okul müdürü Bekir G. hakkında karar çıktı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu’nda yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.
Okulun güvenlik kamerası kayıtları dosyaya eklendi, hakkında yakalama kararı çıkarılan Bekir G. jandarma tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müdür, çıkarıldığı mahkemece 'kendini savunamayacak yaştaki çocuğa kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, sosyal medyada yayımlanan görüntülerle tepki çekmişti. Görüntülerde okul müdürünün, merdivenlerden inen otizmli öğrenciyi ittiği görülüyordu.
Kaynak: AA
