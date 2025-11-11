Otizmli Öğrenciyi Merdivenden İten Müdür Hakkında Karar Çıktı

Manisa'da otizmli bir öğrenciyi merdivenlerden ittiği görüntüleri büyük tepki çeken okul müdürü Bekir G. tutuklandı.

Son Güncelleme:
Otizmli Öğrenciyi Merdivenden İten Müdür Hakkında Karar Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U’yu merdivenlerden iten okul müdürü Bekir G. hakkında karar çıktı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu’nda yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

Okulun güvenlik kamerası kayıtları dosyaya eklendi, hakkında yakalama kararı çıkarılan Bekir G. jandarma tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müdür, çıkarıldığı mahkemece 'kendini savunamayacak yaştaki çocuğa kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otizmli Öğrenciyi Merdivenden İten Müdür Hakkında Karar Çıktı - Resim : 1

Olay, sosyal medyada yayımlanan görüntülerle tepki çekmişti. Görüntülerde okul müdürünün, merdivenlerden inen otizmli öğrenciyi ittiği görülüyordu.

Kaynak: AA

Etiketler
Manisa
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
CHP İstanbul İl Başkanlığı Binasına El Konulması Talebi CHP İstanbul İl Başkanlığı Binasına El Konulması Talebi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
RTÜK'ten Uyarı... Askeri Uçak Kazası Haberlerine Dikkat! RTÜK'ten Uyarı... Askeri Uçak Kazası Haberlerine Dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
MSB'ye Ait Askeri Kargo Uçağı Gürcistan'da Düştü! Enkaza Ulaşıldı MSB'ye Ait Askeri Kargo Uçağı Gürcistan'da Düştü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP Hakkında Yargıtay'a Bildirim Başsavcılıktan CHP Hakkında Yargıtay'a Bildirim
Başsavcı Akın Gürlek Açıkladı: 3900 Sayfalık İddianame Hazır... İşte İmamoğlu İçin İstenen Ceza 3900 Sayfalık İddianame Hazır... İşte İmamoğlu İçin İstenen Ceza
BDDK’dan Tüm Bankalara Talimat Gitti! Kredi Kartına Dev Kısıtlama! Artık O İşlem Yapılamayacak BDDK’dan Tüm Bankalara Talimat Gitti! Kredi Kartına Dev Kısıtlama! Artık O İşlem Yapılamayacak
Kastamonu'dan Acı Haber... 5 Yaşındaki Osman'ın Cansız Bedeni Bulundu, Anne Hala Aranıyor 5 Yaşındaki Kayıp Osman'ın Cansız Bedeni Bulundu! İşte İlk Görüntü