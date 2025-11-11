Süreç Komisyonu Toplantısı Ertelendi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan toplantısı ertelendi. Erteleme kararının askeri kargo uçağı kazası nedeniyle alındığı açıklandı.
TBMM, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 13 Kasım Perşembe günü yapılması planlanan 17. toplantısının, Gürcistan’da meydana gelen askeri uçak kazası nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan’dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle toplantımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.
