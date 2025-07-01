İliç Maden Faciası Davasında Ara Karar

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Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024’te meydana gelen liç yığının çökmesi sonucu 9 işçinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili 5’i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada dün dinlenmeyen 2 tanık dinlendi. Madende, 2010-2020 yılları arasında çalıştığını belirten Burak İngin, maden jeoloji bölümünde açık ocaklarda görevli olduğunu söyledi. İngin, güvenli alan konteynerlerini alana kimin koyduğunu ve heyelanın yaşandığı alanda liç bölgesinden kimin sorumlu olduğunu bilmediğini savunarak, alandaki tek radar ölçüm cihazı olduğunu belirtti.

Tanık Kadir Işık da maden operasyon biriminde çalıştığını, olay günü izinli olduğunu, liç sahasından Murat Bayraktar’ın sorumlu olduğunu söyledi. Liç bölgesinden daha önce de kayma olduğunu dile getiren Işık, heyelanın yaşandığı gün patlama olmadığını iddia etti.

DURUŞMA 2 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme, 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Şirkete müzekkere yazılarak, organizasyon şemasının istenmesine ve önceki duruşmalarda istenen bilirkişi raporunun beklenmesine de karar veren heyet, bir sonraki duruşmayı 2 Eylül 2025’e erteledi.

Kaynak: ANKA