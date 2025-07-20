İliç Faciasındaki 9 İşçinin Canı Unutuldu, Maden İçin Start Verildi! Talep Edenlerden Biri de Mustafa Sarıgül

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Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024’te yaşanan toprak kaymasının ardından faaliyetlerine ara verilen Çöpler Altın Madeni'nin kapalı kalmıştı. Maden ocağının hem bölge halkını hem de ekonomik yapıyı derinden etkilediği savunularak yeniden faaliyete geçirilmesi gündeme geldi.

Türkiye Altın Üreticileri Derneği ve sektörden edinilen bilgilere göre, söz konusu maden yaklaşık 4 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyordu. Ancak üretimin yaklaşık 17 aydır durmasıyla bu istihdam zincirinin sekteye uğradığı görüşü savunuluyor.

‘ALTIN İTHALATI BÜYÜK YER TUTUYOR’ SAVUNMASI

Erzincan Ticaret Borsası Başkanı Nadir Akar ise, yaşanan durumu, "Sadece bölge esnafı değil, Türkiye ekonomisi de zarar gördü. Maden açıkken burada ciddi bir ticaret döngüsü vardı. Üretim durduğunda o çark tamamen bozuldu" sözleriyle değerlendirdi. Erzincan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu da benzer bir bakış açısıyla, "Altın ithalatı zaten cari açıkta büyük yer tutuyor. Maden güvenli şekilde yeniden faaliyete geçmeli" diyerek, madencilik faaliyetlerinin yeniden başlamasını istedi.

BİR TALEP DE CHP'Lİ SARIGÜL'DEN GELMİŞTİ

Bu görüşü savunanlardan en dikkat çekenlerden biri ise CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül oldu. Sarıgül de konuya dair yaptığı değerlendirmede, "İliç'te üretimin yeniden başlaması için çevre ve insan sağlığına dair tüm önlemler alınmalı. Kapalı liç yönteminin yüzde 99 oranında güvenli olduğu belirtiliyor. Tüm tedbirler sağlandıktan sonra üretim artsın ve emekçinin hakkı verilsin" ifadelerini kullandı.

'RİSKLİ BİR DURUM YOK'

Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cemalettin Okay Aksoy ise çevresel risklerin ortadan kalktığını savunarak, "Bakanlık denetimleri ve şirket testlerine göre çevre açısından riskli bir durum tespit edilmedi. Sabırlı Vadisi’nde yaklaşık 6 bin su ve 700 toprak örneği analiz edildi. Rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı ve yaklaşık 210 milyon dolar harcama yapıldı. Üretimin kapalı sülfit tesisi ile yeniden başlaması, çevresel ve iş güvenliği açısından daha sağlam bir sistem sunuyor. Madencilik özellikle kırsal bölgelerde kalkınmanın lokomotifi. Üretimin uzun süre kesintiye uğraması hem yerel halkı hem de ülke ekonomisini zorluyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen liç yığını çökmesi, büyük bir felakete yol açmıştı. Olayda dokuz işçi yaşamını yitirdi, iki işçi ise yaralandı.

Hayatını kaybeden işçilerin isimleri şöyle: Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara. Yaralı olarak kurtarılan işçiler ise İsa Taşdelen ve İshak Demir olarak açıklandı. Facianın ardından kayıp işçilere ulaşma çalışmaları aylarca sürdü. İlk işçinin cenazesine 5 Nisan 2024’te ulaşıldı. Son işçinin cansız bedeninin bulunması ise olaydan tam 116 gün sonra, 8 Haziran 2024’te mümkün olabildi.

Madeni işleten Kanadalı şirkete yönelik adli süreç de devam ediyor.

Kaynak: İHA