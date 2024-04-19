İliç Komisyonu 2 ay sonra toplanabildi

Erzincan'da Anagold Madencilik'e ait Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen ve 9 işçinin ölümüne sebep olan göçükten tam 2 ay sonra Meclis komisyonu toplanabildi.

İliç Komisyonu 2 ay sonra toplanabildi

Erzincan İliç’te 9 işçiye mezar olan felaketin ardından kurulan Meclis komisyonu 2 ay sonra toplanabildi. TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu başkanlığına seçilen AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, ihmallerin ortaya çıkması için ‘güzel bir rapor’ düzenleyeceklerini öne sürdü.

Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta meydana felakette 100 milyon metreküp büyülüğündeki liç yığınında çökme meydana geldi. Tehlikeli kimyasallarla karışmış olan liç yığının altında 9 işçi kaldı. İşçilerden sadece bir kişinin cesedine ulaşılabildi. Meslek odalarının, kamuoyunun baskısına rağmen birçok gerçek sorumluya soruşturma dahi açılmadı.

Felaketin hemen ardından kurulan Meclis komisyonu ancak 2 ay sonra toplanabildi. Komisyon Başkanı görevine getirilen AKP’li Uslu, felaketin ardından tüm kurumların iyi bir çalışma yaptığını öne sürdü: "Kazadan hemen sonra ilgili bakanlarımız, kurumlarımız, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma arama-kurtarma, madencilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 1700 kişilik bir personel arama-kurtarma çalışmalarını başlattı. Heyelan tehlikesinin olduğu dönemde, kısa bir süre buna ara verildi ama arama çalışmalarının halen devam ettiğini biliyoruz ve takip ediyoruz.”

Tüm siyasi partilerin ortak kararıyla komisyonun kurulduğunu kaydeden Uslu, maden kazasının tüm boyutlarıyla araştırılacağını belirterek, "Bundan sonra kazaların olmaması, bu kazadaki sorumluların cezalandırılması, ihmallerin ortaya çıkması için güzel bir rapor düzenleyip, o raporun da sonraki süreçte takipçisi olacağız" diye konuştu. Komisyonun bir sonraki toplantısını 24 Nisan Çarşamba günü yapacağı belirtildi.

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