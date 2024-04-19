AKP MYK’da “kent lokantaları” tartışması: Erdoğan sinirlendi!

Yerel seçimlerin ardından kurmaylarına “kibir” uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün gerçekleştirilen AKP MYK’da partide “değişim” olabileceğinin sinyalini bir kez daha verdi.

AKP MYK’da “kent lokantaları” tartışması: Erdoğan sinirlendi!

Seçim yenilgisinin konuşulduğu AKP MYK toplantıda İstanbul büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı kent lokantaları üzerinden de bir tartışma yaşandığı ifade edildi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun aktardığına göre, bir MKYK üyesi, İstanbul’da seçimleri kaybetmenin nedenlerinden birinin de Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’un, “Ücretli verdikleri yemeği marifetmiş gibi anlatıyorlar” dediği “Kent Lokantaları” olduğunu söyledi. Bunun üzerine Erdoğan “kızdı” ve “Kent Lokantası’yla seçim mi kaybedilirmiş? Neden bu olur mu?” tepkisini gösterdi.

Öte yandan toplantıda özeleştiri veren Erdoğan’ın kurmaylarına “Bayrak değişimi olacak. Gerekli değişim olacak” dediği kaydedildi. Ancak kulislerde Erdoğan’ın partisinde değişimi “birden yapmayacağı, kurultay ile gerçekleştireceği” de kaydediliyor. AKP’de kurultayın ekim ayı sonu gibi toplanacağı, mayıs ayında yapılacak MKYK toplantısında ise kurultay kararı alınacağı belirtiliyor.

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