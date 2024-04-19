Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' özrü: Erdoğan'ın odasına Osman Gökçek'le birlikte girdi

Bayram tatilinde gittiği Monaco'da yediği ıstakozu sosyal medyadan paylaşmasıyla gündemi meşgul eden AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Meclis’e gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan özür dilediği öğrenildi.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, AKP Meclis Grup toplantısı bittikten sonra Erdoğan, salonun karşısında bulunan odada bazı milletvekilleriyle özel görüşmeler yaptı. Yaklaşık 40 dakika boyunca, vekiller odaya tek tek girerek Erdoğan’a taleplerini ilettiler, seçim bölgeleriyle ilgili bilgiler verdiler.

Bursalı da özel görüşme yapanlar arasında yer aldı ve özür diledi. Bursalı, odaya AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile birlikte girdi. Gökçek "Efendim Şebnem Hanım çok üzgün, görüyorsunuz…" dedi.

Bursalı’nın da başını öne eğerek “Çok üzgünüm…” ifadesiyle özür dilediği öğrenildi.

Erdoğan ise bu sözlere karşı hiçbir yorum yapmadı ve cevap vermedi. Gökçek ve Bursalı daha sonra odadan çıkmak zorunda kaldı.