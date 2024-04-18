TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı: Komisyon başkanı AKP'li isim oldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold isimli şirketin işlettiği maden ocağında meydana gelen ve 8 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan toprak kayması faciasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kaza ve sonrasındaki gelişmeleri araştırmak üzere bir komisyon kurdu.

Komisyonun ilk toplantısında, AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığa, AKP Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek başkanvekilliğine, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan sözcülüğüne ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül katip üyeliğine seçildi.

Komisyon Başkanı Uslu, yaptığı açıklamada, kazanın Türk milletini derinden sarstığını ve halen toprak altında bulunan 8 işçinin bir an önce sağ olarak kurtarılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Uslu, kaza anında 10 milyon metreküpten fazla toprak kütlesinin kaydığını ve arama-kurtarma çalışmalarının halen 24 saat boyunca aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Kazanın ardından toprak, hava ve suda kirlenme ihtimaline yönelik spekülasyonlar olduğunu da hatırlatan Uslu, ilgili bakanlıkların gerekli kontrolleri gerçekleştirdiğini ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

Uslu, komisyonun Mecliste grubu bulunan tüm partilerin ortak kararıyla kurulduğunu ve kazanın her yönünün titizlikle araştırılacağını vurguladı.

KOMİSYONUN HEDEFLERİNİ ANLATTI

Komisyonun yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi veren Uslu şunları söyledi:

Tüm tarafları dinleyeceğiz. Yerinde incelemeler yapacağız. Bundan sonra bu tür kazaların olmaması için gerekli tedbirleri belirleyeceğiz. Kaza sorumlularının cezalandırılması ve ihmallerin ortaya çıkarılması için çalışacağız. Kazadan sonra yaşanan tüm gelişmeleri kapsayan kapsamlı bir rapor hazırlayacağız.

Uslu, komisyonun çalışmalarının tamamlanmasının ardından raporun kamuoyuyla paylaşılacağını ve kazadan ders çıkarılarak benzer trajedilerin tekrarlanmaması için gerekli adımların atılacağını sözlerine ekledi.

Komisyonun çalışmaları, Erzincan maden faciasının aydınlatılması ve bu tür kazaların önlenmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.