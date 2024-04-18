Sabah vakti korku dolu anlar: Sürücünün marşa basmasıyla araç alev aldı

Denizli Çameli'nde işe gitmek üzere olan bir kişinin aracı, henüz çalıştırılırken alevlere teslim oldu. Olay, Yeni Mahalle'de bugün sabah saatlerinde meydana geldi.

Sürücü, işe gitmek üzere otomobiline bindi ve aracını çalıştırmak istedi. Fakat araçtan bir anda alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Paniğe kapılan sürücü ve çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine anında sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Fakat yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının sebebinin ne olduğu henüz bilinmiyor. Yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.