Özgür Özel, Erdoğan ile görüşmek için randevu talep edeceğini açıkladı: "Konuşacağımız konular var" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme hakkında konuştu.

Özgür Özel randevu isteyeceklerini belirterek, görüşmenin olası tarihi için, "Çok gecikmez ama bu hafta zaten yok. Önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta... Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre, özel kalemler belirlerler" ifadelerini kullandı.

Özel, ayrıca şunları söyledi:

"Bugün grubumuzla bir toplantı yaptık. Pazartesi MYK yapmıştık, yarın uzun bir MYK'mız daha var. Öğleden sonra Parti Meclisimiz toplanacak. 2 ayda bir toplanan Parti Meclisimizi 2 ayda 13 kez topladık. Bundan sonra da sık toplanmaya devam edecek. Cumartesi günü il başkanlarımız, belediye başkanlarımız ayrı ayrı ve birlikte cumartesi ve pazar günü çok özel bir çalışma toplantısıyla bir araya gelecekler. Yılmaz Büyükerşen başkanlığındaki heyetin 5 daimi üyesi toplantıya katılacak ve bundan sonrası için de çalışmaya başlayacağız ve seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrası için yol haritamızı belirliyoruz ki parti grubumuzla bir uzun toplantı daha yapma niyetindeyim. Ondan sonra sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edeceğiz.

‘TÜRKİYE AÇISINDAN ANLAMLI OLABİLECEK BİR SÜRECE GİRECEĞİZ’

Biz nezaket görüşmesini bayramda, telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemi ile ilgili Türkiye ekonomisinin yüzde 80'ine, nüfusunun yüzde 65'ine hizmet veren belediyelerin ve son seçimin birinci partisinin genel başkanının; son seçimin ikinci partisi ama bir önceki seçimde cumhurbaşkanlığına seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan sayın Erdoğan'la yapacağı görüşmedir. Nezaket görüşmesi olsa hızla yaparız ama sayın Erdoğan da 'Konuşacağımız konular var' dedi. Benim de önemli gündemlerim olacak. Bu konuda Parti Meclisimden, grubumdan, belediye başkanlarımdan görüş alıyorum ve bunu olgunlaştırdıktan sonra öyle kısa bir görüşme için değil gündemleri önceden müzakere ettiğimiz uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim, sonuçlar alacağımız düşündüğüm ve bundan sonraki Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz. O görüşme için önce parti içi kurullarla temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisi ile son aşamada fikirlerini ve önerilerini almam gerekiyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem