İmamoğlu yabancı basına konuştu: Türkiye rotasını çizdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, uluslararası basın kuruluşlarına verdiği demeçte "Yurttaşlar kendisini yoksullaştırarak muhtaç hale getiren adaletsiz bir iktidarı değil, refahı adil dağıtan hukuk devleti istediğini ortaya koydu" dedi.

İmamoğlu yabancı basına konuştu: Türkiye rotasını çizdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, uluslararası basın kuruluşları ile bir toplantı düzenledi. İmamoğlu, seçmenin muhalefete duyulan güvensizlik yüzünden ertelediği değişim iradesini bu seçimde ortaya koyduğunu ve Türkiye’nin yeni rotasını çizdiğini söyledi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Uzunca bir süredir ülkede yaşanan ekonomik afetten etkilenen, giderek yoksullaşan vatandaşlarımız iktidar partisinden umudunu kesti. Yurttaşlar kendisini yoksullaştırarak muhtaç hale getiren adaletsiz bir iktidarı değil, refahı adil dağıtan hukuk devleti istediğini ortaya koydu. İkincisi partimizi iktidar alternatifi olarak gördüğünü gösterdi. Üçüncüsü ise meşruiyeti yeniden dağıtmış, partimizi birinci parti yapmış, İstanbul dahil pek çok şehirde yerel meclislerde çoğunluğu bize vererek siyasete denge getirmiştir.

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Ekrem İmamoğlu CHP 2024 Yerel Seçimleri
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