İletişim Başkanı Burhanettin Duran İsrailli Bakanı Lanetledi: 'Bu Barbarlık Tarihe Geçti'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele yapan İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'i kınayarak, "Bu barbarlık, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır" dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ablukasını kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda yine İsrail ordusunun engeliyle karşılaşmıştı. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, alıkonulan aktivistlerine tutuldukları yerde kötü muameleyi sosyal medyasından "İsrail’e Hoşgeldiniz" sözleriyle paylaştı.

TEPKİ YAĞIYOR

Ben-Gvir’in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele yapmasına tepkiler yükselmeye devam ediyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabında konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile filo mensuplarına yönelik sergilenen saldırgan tutumu şiddetle kınıyorum. Sivillere yönelik sözlü ve fiziki müdahaleler, İsrail yönetiminin hukuk tanımaz ve insanlık değerlerini hiçe sayan yaklaşımını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Alıkonulan gönüllülerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir."

