İsrailli Bakanın Sumud Aktivistlerine Kötü Muamelesi... Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki: 'Barbar Zihniyet Bir Kez Daha Ortaya Çıktı'

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ablukasını kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda yine İsrail ordusunun engeliyle karşılaşmıştı. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, alıkonulan aktivistlerine tutuldukları yerde kötü muameleyi sosyal medyasından "İsrail’e Hoşgeldiniz" sözleriyle paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, bu duruma sert tepki göstererek, Ben-Gvir’in paylaştığı görüntülerdeki sözlü ve fiziki şiddeti 'barbarlık' olarak nitelendirdi. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"İsrailli bir Bakanın Alıkonulan Küresel Sumud Filosu Katılımcılarına Şiddet Uygulaması Hk.

İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz.

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir. Alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişim yapılmakta olup, en kısa zamanda sonuç alınması için çabalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi