Trump'tan Netanyahu Hakkında Flaş Sözler: Ben Ne Dersem Onu Yapacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump bir çok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

'NETANYAHU BEN NE SÖYLERSEM ONU YAPACAK'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede ne söylediği sorulan Trump, "Ona ne yapmasını söylersem onu yapacak. Benim için iyi bir adam. Kendisi savaş zamanı başbakanı. Şu an başbakan olarak İsrail’e gitseydim aday olsaydım yüzde 99 onay oranım var. Dün bir anket yaptılar, yani İsrail’e gitsem seçilebilirim. Ama kendisi savaş zamanı başbakanı bunu söylemek lazım. Orada bir cumhurbaşkanı var ve ona iyi davranmıyor."

'İRAN'A BİR ŞANS VERECEĞİZ'

İran'a bir şans daha vereceklerini ancak aceleleri olmadığını ifade eden Trump, Hürmüz Boğazı'nın ise derhal açılması gerektiğine dikkat çekti. İran savaşında 13 askerlerinin öldüğünü belirten Trump, bu kaybetmemiz gerekenden 13 fazla ifadesini kullanırken; Venezuela'ya gerçekleştirilen operasyonda hiç asker kaybetmediklerini ancak daha önceki savaşlarda binlerce kişiyi kaybettiklerini hatırlattı.

Trump, İran savaşının daha üçüncü ayında olduğunu hatırlatarak Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılında olduğunu ifade etti.

'ÇİN İLE TAYVAN MESELESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Çin'de Devlet Başkanı Xi Jinping ile oldukça olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Trump, Tayvan meselesi üzerine ise çalışacaklarını dile getirdi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin'e giderek Şi ile görüşmesini gayet iyi bir durum olarak nitelerken, Çin'de Putin için yapılan seremoninin o kadar da iyi olmadığı kendisi için yapılan karşılama töreninin daha iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi