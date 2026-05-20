Uyuşturucu Suçlamasında İddianame Hazırlandı: İşte Ümit Karan'a İstenen Ceza

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Savcılık, Karan’ın 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'SUÇU ZİNCİRLEME ŞEKİLDE İŞLEDİ'

İddianamede, Ümit Karan’ın 2025 Haziran ile 2026 Ocak tarihleri arasında bir kullanıcıya üç farklı zamanda kokain verdiği ve suçu 'zincirleme şekilde' işlediği öne sürüldü. Savcılık, dosyada yer alan tanık beyanları, HTS kayıtları ve Adli Tıp Kurumu raporlarının suçlamayı desteklediğini ileri sürdü.

TANIK İFADELERİ YER ALDI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şule Naz Öztürk, Ümit Karan ile ilişki yaşadığını belirterek, “Birlikteliğimiz sırasında içimliğinden arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi” dedi. İddianamede, Öztürk ve Karan’dan alınan vücut örneklerinde kokain tespit edildiği bilgisine yer verildi. Bir başka tanık Elif Özdemir’in ise Karan’ın bir mekânda uyuşturucu kullandığını ve yanında küçük poşetler taşıdığını öne sürdüğü aktarıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ümit Karan ise savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Kokain kullanmadığını ve kimseye uyuşturucu vermediğini söyleyen Karan, Şule Naz Öztürk’ün kendisi hakkında “ilişkilerindeki sorunlar nedeniyle” beyanda bulunduğunu iddia etti. Karan ifadesinde, “Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ümit Karan, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 Ocak’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Karan, 16 Ocak’ta 'uyuşturucu madde temin, imal veya ticaret' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA