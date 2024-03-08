İktidarın 8 Mart yasakları: Taksim Meydanı kadınlara kapatıldı!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde alınan yasaklar çerçevesinde Taksim Meydanı kadınlara kapatıldı. Meydanın etrafı polis bariyerleri ile kapatılırken, yayaların geçişine izin verilmiyor.

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul'da kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü için saat 19.30'da Taksim için çağrı yaptı.

Yapılan çağrı üzerine alınan yasaklar çerçevesinde Taksim Meydanı kadınlara kapatıldı. Meydanın etrafı polis bariyerleri ile çevrilirken, yayaların geçişine izin verilmiyor.

YOĞUN POLİS HAREKETLİLİĞİ

Öte yandan Taksim'de yoğun polis hareketliliği yaşanmaya başladı.

İktidarın 8 Mart yasakları: Taksim Meydanı kadınlara kapatıldı! - Resim : 1

METRO İSTASYONLARI DA KAPATILDI

Ayrıca İstanbul Valiliği, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonlarını kapattı.

Kararı sosyal medyadan duyuran Metro İstanbul, "İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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