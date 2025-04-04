İki Katlı Ahşap Ev Yangında Küle Döndü

Yangın, Ali Özdemir’e ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturmasıyla başladı. Alevleri fark eden Özdemir, ailesini hızla dışarı çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında ev tamamen küle döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA