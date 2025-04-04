Her Şeyi Bilen Simpsonlar Trump’ın Ölüm Tarihi Verdi, Sosyal Medyaya Damga Vuran Kehanet

Uzun yıllar ekranlarda yayınlanan dünyaca ünlü animasyon çizgi film Simpsonlar, birbirinden ilginç kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekerken, son kehanet de çok konuşuldu.

Sosyal medyada gündem olan bir görüntü Donald Trump hakkında çarpıcı bir kehaneti gözler önüne serdi. Simpsonlar, Donald Trump’ın ölüm tarihi bilebilir mi?

2024 yılında suikasta uğrayarak kulağından yaralan Donald Trump’a benzeyen bir karakterin Simpsonlar’da tabut içinde yer aldığı, çevresinde siyasi figürlerin bulunduğu bir sahnesinin olduğu gündem olmuştu.

Bu kez de Trump’ın 12 Nisan 2025’te öleceği iddiası konuşulmaya başlandı. Herkesin merakla yorumladığı kehanet sonrasında Simpsonlar’ın yapımcılarından Matt Selman, iddiaları yalanladı. Selman ‘Bu sahne hiçbir bölümde yer almadı’ dedi. Yapımcı, söz konusu görüntülerin tamamen manipüle edilmiş olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi