Artvin’de Göçmen Kaçakçılarına Baskın

Artvin'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin’de Göçmen Kaçakçılarına Baskın

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 Nisan'da göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Kemalpaşa ilçesi Sarp Köyü bölgesinde durdurulan tırda arama yapıldı.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Operasyon kapsamında araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin İstanbul Maltepe’de 11 Ocak'ta gerçekleşen "kasten öldürme" olayının firarisi olduğu tespit edildi.

DÖRDÜ TUTUKLANDI

Yakalan diğer şahısların da dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak ve çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi. Araçta gizlenen 2 organizatör de yakalandı. Şüphelilerden 1'i mahkemece serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

Kaynak: İHA

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