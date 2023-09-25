İki dönem kuralına mı takılıyor? Komünist Başkan'dan adaylık yanıtı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, önümüzdeki yerel seçimlerdeki adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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İki dönem kuralına mı takılıyor? Komünist Başkan'dan adaylık yanıtı

Halk TV’de yayınlanan Yeni Bir Sabah programında İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) görev vermesi halinde yeniden belediye başkan adayı olacağını söyledi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın “Yeniden aday olacak mısınız?” sorusuna yanıt veren Maçoğlu, “Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun programına göre kooperatif başkanlığı ve milletvekilliği görev süresinde bir dönem, belediye başkanlığında ise iki dönem sınırı var. Ben iki dönem belediye başkanlığı yaptım” cevabını verdi.

Küçükkaya’nın “Sosyalist Meclisler Federasyonu görev süresi kuralında belki sizin için bir istisna uygulayabilir” yorumuna ise Maçoğlu şöyle yanıt verdi:

“MYK esnetebilir veya aynı şekilde tutabilir. Yönetimimiz bu kararı alsa da almasa da ben gelecekte üretimle ilgili alanın içinde olacağım. Görev verilirse tüm kooperatiflerin başına geçip 81 ilde olmasa bile 60-70 ilde üretime yönelik faaliyetler gerçekleştirmek için hazırım. Belediye başkanlığı yapmak istiyorum. Dersim’de de başka illerde de belediye başkanlığı yapmak istiyorum. Görevden kaçmam. Nerede görev verilirse yaparım.”

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Fatih Mehmet Maçoğlu 20 Aralık 1968 yılında Ovacık, Tunceli'de doğdu. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Demokratik Haklar Federasyonu'nun (DHF) seçimdeki ortak adayı olarak Ovacık belediye başkanı seçilen Maçoğlu, Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanıdır. Maçoğlu, 31 Mart 2109 yerel seçimlerinde ise Tunceli Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştı.

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