Ankara Valiliği duyurdu: TÜBİTAK tesisindeki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara Valiliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Ankara Valiliği duyurdu: TÜBİTAK tesisindeki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Mamak ilçesinin Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tesisinde saat 16.40’ta patlama meydana geldi.

Atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada “Mamak/Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40'da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

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