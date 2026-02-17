İki Derede İki Erkek Cesedi Bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ve Isparta'nın Aksu ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu.

Isparta'nın Aksu ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu.

Karacahisar Deresi kenarındaki ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dereden çıkarılan kişinin bölgede yaşayan 77 yaşındaki Mehmet Tokmak'a ait olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Tokmak'ın cenazesi otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Öte yandan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Lüleburgaz Deresi taş köprü ayaklarının yanında, dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, halat sistemi kurarak dere yatağındaki cesede ulaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

