Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya’da - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan Etiyopya
