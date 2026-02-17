Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriyeli Mevkidaşı İle Görüştü

Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu ziyaret etti.

Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre; Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu ziyaret etti. Bakanlık makamında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki sağlık alanındaki mevcut iş birlikleri ve geleceğe yönelik ortak adımlar ele alındı.

Toplantıda; Şam Kalp Cerrahisi ve Halep Onkoloji hastanelerinin işletme süreçleri, Suriye’de planlanan yeni sağlık yatırımları ve sunulan sağlık hizmetleri kapsamlı olarak değerlendirildi. Ayrıca iki ülke arasında tıbbi cihaz ve ilaç temini, sağlık personeline yönelik eğitim destekleri ve yürütülmesi planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

