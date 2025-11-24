İfadeleri 'Pes' Dedirtti! İkbal Uzuner'in Mezarına Saldırıda Tutuklanmışlardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunan üç çocuk hakkında yürütülen soruşturmada ifadeler ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nun başlattığı soruşturma kapsamında tespit edilen üç çocuk, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

'PİŞMANIM'

Soruşturma dosyasına giren ifadelere göre çocuklardan Y.A., görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından pişman olduğunu söyleyerek, "Bu noktaya geleceğini bilmiyordum. Sadece video çektim, mezara zarar vermedim. Video yayılınca linçlendim, sildim, hesaplarımı da kapattım. Pişmanım" dedi. Ö.E. ise mezara zarar vermediğini savunarak, "Sadece suladım. Milletin damarına bastık, kusura bakmasınlar. Arkadaşlarımız sosyal medyada görüp ‘gidelim’ dedi, gittik. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA SAVUNMASI

Olayda adı geçen bir diğer çocuk Ö.D., görüntülerin yapay zekayla manipüle edildiğini öne sürerek, "Videoyu çeken hakaret etmiş olabilir ama ben etmedim. Sadece mezar taşına dokundum. Videomun üzerinde oynama yapmışlar, cinsel görünsün diye düzenlemişler" dedi.

