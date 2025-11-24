İlim Yayma'da Büyük Ödül Belli Oldu! Bilal Erdoğan Açıkladı

Bilal Erdoğan, İlim Yayma’da bu yıl verilecek büyük ödülün 5 milyon lira olacağı açıkladı. Ödül sürecinin yakında uluslararası hale getirileceği ifade edildi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek İlim Yayma Ödülleri’nin büyük ödülünün 5 milyon lira olacağı açıklandı. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ödüllerin iki yıl içinde uluslararası ölçekte genişletileceğini söyledi. İstanbul’da yapılan basın toplantısında konuşan Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri’nin Türkiye’de bilimsel araştırmayı teşvik etmeyi amaçladığını belirterek, mühendislik, sağlık-doğa bilimleri ve sosyal bilimlerde verilecek ödüllerin 2’şer milyon lira olarak belirlendiğini açıkladı.

'BİR ÖDÜL TÖRENİNDEN ÇOK DAHA FAZLASI'

Erdoğan, programın zamanla bir ödül töreninden çok daha fazlasına dönüştüğünü vurguladı: "İlim Yayma Ödülleri, sadece başarılı bilim insanlarını takdir değil; aynı zamanda onların çalışma alanlarını, Türkiye’de bilimin güçlü ve zayıf yönlerini kamuoyuna taşımak için de bir platform haline geldi.”

10 YILLIK VİZYON HEDEFİ

Erdoğan, projeyi ilk başlattıklarında 10 yıllık vizyonda uluslararası bir boyut hedeflediklerini hatırlatarak, bu planın öne çekildiğini söyledi: "İki yıl sonraki ödülle birlikte İlim Yayma Ödülleri’ne uluslararası bir yön kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin bilimsel gelişimi artık küresel rekabete hazırlanmalı."

Türkiye’nin akademik göstergelerde hızla yükseldiğini belirten Erdoğan, üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki ilerlemesine ve TIMSS-PISA değerlendirmelerinde OECD ülkeleri arasında son 23 yılda en hızlı yükselen ülke olunmasına dikkat çekti: "Bu gelişimi desteklemek ve hızlandırmak istiyoruz. Ödüllerin temel motivasyonu da bu."

