15 Bin Öğretmen Ataması Yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"nda konuştu.

Burada önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim kalitesini artırdıklarını vurgulayarak buna karşın eğitimle ilgili sorunların tamamını çözdükleri iddiasında olmadıklarını söyledi.

Teknolojik dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında Hz. Ali'nin, "Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin" sözünü anımsatarak anne ve babalara tavsiyelerde bulundu.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasını başlattı.

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branş, 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliği oldu. Özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği en fazla kontenjan ayrılan diğer branşlar arasında yer aldı.

MEB verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor. Bugün yapılan atama ile bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak. Sonuçlar, MEB ile e-Devlet öğretmen ataması sonuçları ekranından sorgulanabilecek.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu güzel mekanda misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Milletin kütüphanesine hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Her birimiz üzerimizde hakkı olan öğretmenlerimizi yıllardır olduğu gibi bugün bir kez daha minnetle özlemle yad ediyoruz. 81 ilimizdeki bütün öğretmenlere teşekkür ediyorum. Bilhassa şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yılmaz'a cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Birazdan 15 bin öğretmen adayımızın atama heyecanını paylaşacağız. Genç öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Görevlerinin kendilerine öğrencilerine ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Birazdan kurasını çekeceğimiz genç öğretmenlerimiz ulvi bir mesleğe adım atıyorlar. Öğretmenlik mesleğini diğer kamu görevlerinden ayıran vasfı malzemesinin de meyvesinin de insan olmasıdır.

Öğretmen öğrencisine kimi zaman annelik yapar kimi zaman babalık kimi zaman da arkadaşlık eder.

Öğretmenlerimizin ilim irfan ve ahlak meşalesini taşıdığı müddetçe ülkemizin ufku da sonuna kadar açıktır. Son dönemde yapay zeka devrimiyle birlikte teknolojideki değişim artık baş döndürücü oranlara ulaştı. Sonunu kimsenin ön göremediği bir belirsizliğe doğru insanlık olarak hızla yol alıyoruz. Usul esasa mukaddemdir ilkesiyle hem doğru açıdan bakacağız hem de çocuklarımızın eğitimine sağlıklı yöntemlerle yaklaşacağız.

HZ. ALİ'NİN SÖZÜNÜ ANIMSATTI

Çocuklarımızın kurduğu iletişim sadece yüz yüze iletişimle sınırlı değil. Bizlere çok yapay gelse de arkadaşlarıyla orada sosyalleşiyor, tabiri caizse sanal evrende ayrı bir gezegen kuruyor. Bu gerçeklerle barışmamız gerektiği kanaatindeyim. Onları bizim zamanımıza çekmek yerine geleceğe hazırlamalıyız. Çocuk yetiştirenlere Hz. Ali bakınız hangi tavsiyede bulunuyor; "Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin."

23 yılda çok ciddi mesafe aldık, başarılı işlere imza attık ama eğitimle ilgili sorunların tamamını çözdük iddiasında değiliz."

Kaynak: Haber Merkezi